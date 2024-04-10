Джо Байден розглядає прохання про закриття справи щодо засновника WikiLeaks Ассанжа

Президент США заявив, що розглядає прохання Австралії відмовитись від десятирічного переслідування Джуліана Ассанжа за публікацію секретних документів.

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація розглядає питання припинення переслідування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це пише газета The Washington Times.

Видання уточнює, що Австралія останніми місяцями посилила тиск на Вашингтон та Лондон з метою повернення австралійського громадянина на Батьківщину.

"Ми розглядаємо це", - сказав Байден журналістам у Білому домі, коли його запитали про запит Австралії.

Раніше ми писали, що Верховний суд Лондона вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції.

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації на WikiLeaks тисяч таємних військових і дипломатичних документів.

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