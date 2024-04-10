Практика судів
  1. У світі

Джо Байден розглядає прохання про закриття справи щодо засновника WikiLeaks Ассанжа

21:11, 10 квітня 2024
Президент США заявив, що розглядає прохання Австралії відмовитись від десятирічного переслідування Джуліана Ассанжа за публікацію секретних документів.
Джо Байден розглядає прохання про закриття справи щодо засновника WikiLeaks Ассанжа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація розглядає питання припинення переслідування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це пише газета The Washington Times.

Видання уточнює, що Австралія останніми місяцями посилила тиск на Вашингтон та Лондон з метою повернення австралійського громадянина на Батьківщину.

"Ми розглядаємо це", - сказав Байден журналістам у Білому домі, коли його запитали про запит Австралії.

Раніше ми писали, що Верховний суд Лондона вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції. 

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації на WikiLeaks тисяч таємних військових і дипломатичних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою – прямий ефір на Право ТВ

12 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми – що зміниться з прийняттям закону про посилення мобілізації.

Верховний Суд пояснив, як суд може вирішити долю неповнолітньої доньки військовослужбовця, засудженого до позбавлення волі за самовільне залишення місця служби, мати якої померла

Засуджений військовослужбовець посилався на те, що залишив місце служби через збіг сімейних обставин – померла колишня дружина, планував оформити опіку малолітньої доньки, недоліковане поранення.

В яких випадках проводиться передача судової справи раніше визначеному судді: зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Нові зміни в Положення про автоматизовану систему документообігу суду набудуть чинності з 1 травня.

Система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних – член Комітету з нацбезпеки

Окрім меседжу іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, також закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна мобілізувати.

Закон про мобілізацію допускає подвійне тлумачення у питанні бронювання держслужбовців – крапку доведеться ставити Кабміну

Формулювання, закладені у нову редакцію статті 25 закону про мобілізацію стосовно бронювання державних службовців, можуть тлумачитися неоднозначно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України