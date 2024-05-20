Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл оскаржити екстрадицію до США

Суд виніс рішення на користь Ассанжа, він матиме можливість оскаржити рішення про екстрадицію до США.

Боротьба засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за те, щоб уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, отримала величезний успіх 20 травня. Як пише «Reuters», Верховний суд Лондона постановив, що запевнення США щодо його справи були незадовільними, і він отримає повне слухання апеляції.

Як зазначається, у короткому рішенні двоє старших суддів заявили, що подання США є недостатніми, і сказали, що дозволять розгляд апеляції.

Раніше ми писали, що Верховний суд Лондона вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції.

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації на WikiLeaks тисяч таємних військових і дипломатичних документів. Як зазначається, 52-річний Ассанж намагається уникнути екстрадиції вже понад десятиліття,

Також «Судово-юридична газета» передавала, що президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація розглядає питання припинення переслідування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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