Практика судів
  1. У світі

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл оскаржити екстрадицію до США

14:56, 20 травня 2024
Суд виніс рішення на користь Ассанжа, він матиме можливість оскаржити рішення про екстрадицію до США.
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл оскаржити екстрадицію до США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Боротьба засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за те, щоб уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, отримала величезний успіх 20 травня. Як пише «Reuters», Верховний суд Лондона постановив, що запевнення США щодо його справи були незадовільними, і він отримає повне слухання апеляції.

Як зазначається, у короткому рішенні двоє старших суддів заявили, що подання США є недостатніми, і сказали, що дозволять розгляд апеляції.

Раніше ми писали, що Верховний суд Лондона вимагає від США гарантій для засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і відкладає розгляд його апеляції. 

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації на WikiLeaks тисяч таємних військових і дипломатичних документів. Як зазначається, 52-річний Ассанж намагається уникнути екстрадиції вже понад десятиліття,

Також «Судово-юридична газета» передавала, що президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація розглядає питання припинення переслідування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

Заповнені повістки зможуть формуватися автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних

Стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Голів ОСББ уповноважать вручати повістки – постанова Кабміну

Для організації роботи груп вручення повісток керівник ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначається порядок залучення керівника організації або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління ОСББ до груп оповіщення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду