Кому з отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно звернутись за продовженням виплат

21:10, 20 травня 2024
Отримувачам житлових субсидій та пільг, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, потрібно звернутись за продовженням виплат.
Джерело фото: ТСН
Уряд прийняв рішення про відновлення з червня 2024 року загального порядку призначення та виплати житлових субсидій і пільг для осіб, які отримували такі виплати за окремим централізованим механізмом, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 7.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану».
Як пояснюють у ПФУ, прийняті зміни передбачають необхідність для субсидіантів та пільговиків, які отримують виплати згідно з Постановою № 215, звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для встановлення права на продовження таких виплат.
У ПФУ навели критерії, за якими визначається належність осіб до категорії отримувачів, яким необхідно звернутися за продовженням виплат:
- отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час,
та
- були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року,
та
- проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій,
та
- з початку пвномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.
Подати заяву та необхідні документи можна в один із зручних способів:
- відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;
- через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;
- через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- направивши документи поштою на адресу органу Фонду;
- онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».
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