Кому з отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно звернутись за продовженням виплат

Отримувачам житлових субсидій та пільг, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, потрібно звернутись за продовженням виплат.

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Уряд прийняв рішення про відновлення з червня 2024 року загального порядку призначення та виплати житлових субсидій і пільг для осіб, які отримували такі виплати за окремим централізованим механізмом, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 7.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану».

Як пояснюють у ПФУ, прийняті зміни передбачають необхідність для субсидіантів та пільговиків, які отримують виплати згідно з Постановою № 215, звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для встановлення права на продовження таких виплат.

У ПФУ навели критерії, за якими визначається належність осіб до категорії отримувачів, яким необхідно звернутися за продовженням виплат:

отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час,

та

були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року,

та

проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій,

та

з початку пвномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Подати заяву та необхідні документи можна в один із зручних способів:

відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

направивши документи поштою на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

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