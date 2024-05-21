На Львовщине мужчина избил полицейского из-за страха получить повестки: что решил суд

Решением суда мужчине назначен домашний арест.

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В городе Турка на Львовщине мужчина напал на полицейского, который проверял его документы. Об этом говорится в постановлении Турковского районного суда Львовской области по делу № 458/498/24.

По материалам дела, подозреваемый трижды ударил полицейского кулаком в лицо, а затем пытался убежать к автомобилю. Когда правоохранитель догнал его, мужчина снова напал, что привело к легким повреждениям головы полицейского.

Во время заседания подозреваемый объяснил свои действия страхом получить повестку и заставить пройти военно-врачебную комиссию. Он также утверждал, что находится в путешествии с 8 мая, с тех пор как покинул дом, где его объявили без вести пропавшим.

Прокурор требовал применения меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, утверждая, что более мягкие меры могут привести к повторению преступления или уклонению от ответственности.

Судья согласилась с прокурором и назначила подозреваемому круглосуточный домашний арест на два месяца. В рамках этой меры он обязан посещать следователя, прокурора или суд по каждому вызову, не покидать пределов Ковельского района Волынской области и не покидать дом без разрешения, а также сдать свой загранпаспорт.

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