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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 10 суддів до місцевих судів

12:40, 21 травня 2024
Вища рада правосуддя оприлюднила список суддів, яких включили у подання про призначення.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 10 суддів до місцевих судів
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У вівторок, 21 травня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 10 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Ігольнікової Маргарити Олегівни – на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Малахової Ольги  Віталіївни – на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Усікова Олексія Віталійовича – на посаду судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

Деревенського Ігоря Івановича – на посаду судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

Дедик Ніни Петрівни – на посаду судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області;

Каравана Романа Вікторовича – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

Чорнія Романа Олександровича – на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира;

Гусейнова Кімала Анатолійовича – на посаду судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області;

Щеглової Яніни Валентинівни – на посаду судді Корабельного районного суду міста Миколаєва;

Школьної Альони Василівни – на посаду судді Христинівського районного суду Черкаської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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