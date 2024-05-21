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В Одесской области гражданин Молдовы пытался незаконно провезти 150 тысяч долларов

21:17, 21 мая 2024
Таможенники в Одессе разоблачили попытку незаконного перемещения валюты на миллионы гривен через «зеленый коридор».
В Одесской области гражданин Молдовы пытался незаконно провезти 150 тысяч долларов
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Таможенники в Одессе пресекли попытку незаконного перемещения валюты на почти 6 миллионов гривен. Гражданин Молдовы, который путешествовал через пункт пропуска «Староказачье», не декларировал валютные ценности, но выбрал «зеленый коридор» для таможенного контроля. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Во время осмотра его транспортного средства и личных вещей таможенники обнаружили в дорожной сумке в салоне автомобиля 150 тысяч долларов США, хотя мужчина утверждал, что не имеет наличной валюты, превышающей лимит в 10 тысяч евро.

Согласно требованиям законодательства, физическое лицо может ввозить и вывозить наличную валюту в Украину на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 евро. Нарушение этого правила подпадает под статью 471 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас найденные наличные средства временно изъяты, а составлен протокол о нарушении таможенных правил, что может привести к наложению штрафа в размере 20 процентов от суммы, превышающей разрешенный лимит.

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