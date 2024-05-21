В Киеве мужчина подобрал потерянные ключи от квартиры 90-летнего дедушки и украл $6400 и €4000

Злоумышленник следил за пострадавшим, чтобы узнать, где он живет.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему мужчине по факту кражи денежных средств.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, злоумышленник заметил как у вышедшего из троллейбуса 90-летнего мужчины выпали ключи от квартиры. Подозреваемый подобрал их и решил последовать за мужем, чтобы узнать, где он живет. Потерпевший понял, что ключей у него нет уже у квартиры.

В этот момент злоумышленник, постоянно следивший за пострадавшим, сказал дедушке, что тот потерял ключи в троллейбусе и посоветовал идти на остановку и ждать пока троллейбус будет ехать обратно.

Пока пострадавший шел на остановку, злоумышленник открыл дверь его квартиры и похитил из шкафа сбережения в сумме 6400 долларов и 4000 евро.

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