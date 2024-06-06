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Жінка хотіла призначити зятя опікуном її недієздатного сина: що вирішив суд

09:39, 6 червня 2024
Суд може призначити опікуна недієздатному лише за поданням органу опіки та піклування, а не за заявою колишнього опікуна, – суд.
Жінка хотіла призначити зятя опікуном її недієздатного сина: що вирішив суд
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Із заявою про звільнення від повноважень опікуна та призначення нового опікуна до суду звернулася жителька Хмельниччини. Вона пояснила, що 2012 року суд визнав її сина з І групою інвалідності недієздатним, а опікунська рада Шепетівської РДА призначила її опікуном недієздатного сина. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

За її словами, зараз через похилий вік та стан здоров’я вона не може належним чином його доглядати, та протягом останніх 10 років це добровільно робить її зять: надає її сину медичні та санітарні послуги, забезпечує продуктами харчування. Оскільки він має можливість і бажання виконувати обов`язки опікуна, то просила суд звільнити її від повноважень опікуна над недієздатним сином і призначити опікуном зятя.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області у задоволенні заяви відмовив. На думку суду, заявниця не довела належними та допустимими доказами, що вона не може виконувати обов`язки опікуна і що необхідно призначити ним зятя.

Жінка оскаржила це рішення до апеляційного суду, просила його скасувати та задовольнити її заяву.

Апеляційний суд частково задовольнив апеляційні вимоги: рішення суду скасував, проте закрив провадження у справі. Акцентував на двох підставах:

1. Розгляд справи неповноважним складом суду.

Колегія суддів звернула увагу, що відповідно до процесуальних норм, справи окремого провадження про визнання фізичної особи недієздатною, а також справи про звільнення та призначення опікуна, які є похідними від справ про визнання фізичної особи недієздатною, суд розглядає у складі одного судді і двох присяжних. Утім це провадження місцевий суд розглянув без залучення присяжних.

2. Питання звільнення від повноважень опікуна, призначеного за рішенням органу опіки та піклування, не віднесено до компетенції суду. Суд може призначити опікуна недієздатній особі лише за поданням органу опіки та піклування, а не за заявою колишнього опікуна.

ХАС зауважив, що за Цивільним кодексом України, суд встановлює опіку над фізичними особами, які визнані недієздатними, за поданням органу опіки та піклування. При цьому суд може звільнити призначеного ним опікуна від повноважень за його заявою. В усіх інших випадках питання про звільнення особи від виконання повноважень опікуна вирішують органи опіки та піклування.

«Оскільки [апелянтку] було призначено опікуном сина за рішенням органу опіки та піклування, а не суду, то питання звільнення її від повноважень опікуна не віднесено до компетенції суду. Водночас суд може призначити опікуна недієздатній особі лише за поданням органу опіки та піклування, а не за заявою колишнього опікуна. Відтак заява [апелянтки] про призначення [її зятя] опікуном недієздатного не може бути розглянута судом», – констатував апеляційний суд.

З постановою апеляційного суду у справі № 688/585/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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