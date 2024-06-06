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У Вінниці обікрали могилу Героя Назарія Гринцевича

10:52, 6 червня 2024
Невідомі вкрали подарунок матері, який був куплений на першу зарплату.
У Вінниці обікрали могилу Героя Назарія Гринцевича
Джерело фото: annatollilvna_1984
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У Вінниці невідомі обікрали могилу Назарія Гринцевича, відомого як «Грєнка», офіцера Національної гвардії України, що брав участь у бойових діях в складі полку «Азов». Хлопець загинув у віці 21 року. З могили викрадено подарунок, який мати Назарія подарувала йому ще в дитинстві - іграшкового собаку.

Про це повідомила у своєму Instagram мати загиблого бійця, Мар'яна Колос. Вона ділиться згоруєм та засуджує цей непристойний вчинок.

«Вкрали собаку Назара! Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький ще. Я вимушена була йти на роботу, заробила 700 гривень і купила собаку йому за 500 гривень. Я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину!», - написала вона.

Мар'яна звернулася до громадськості з проханням повернути викрадений предмет на могилу, закликаючи небайдужих допомогти в розшуку та навести справедливість.

Назарій Гринцевич, відомий як «Грєнка», долучився до оборони Маріуполя під час повномасштабної війни. Він таємно пройшов курс молодого бійця в полку «Азов» та демонстрував високий патріотизм та відданість. Упродовж тривалих бойових дій він разом із своїми побратимами утримував металургійний комбінат «Азовсталь», де він також святкував своє 19-річчя.

Після визволення 21 вересня 2022 року Назарій Гринцевич повернувся додому разом із ще 215 українськими військовополоненими.

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