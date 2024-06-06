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В Україні обмежать кількість учнів перших класів з 1 вересня

10:28, 6 червня 2024
З 1 вересня в перших класах має бути не більше 24 учні.
В Україні обмежать кількість учнів перших класів з 1 вересня
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Міністерство освіти і науки України повідомило, що з 1 вересня максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти може становити не більше 24 учні. Про ц поінформували у пресслужбі МОН.

У відомстві зазначають, що у 2024/2025 році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному (чергування очного й дистанційного навчання з певною періодичністю) форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.

Наповнюваність класів, які вчаться дистанційно, може бути більшою за 24 учні (для перших класів) та за 30 учнів (для інших класів). Ця норма чинна під час дії воєнного стану.

«Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі. Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню / учениці та вибудувати ліпший звʼязок з ними», - заявили у МОН.

У МОН додали, що поділ класу закладу загальної середньої освіти на групи для вивчення окремих предметів здійснюють за наявності певної кількості учнів (наказ МОН від 20.02.2002 №128). Наприклад, для вивчення української мови у класі має бути більше ніж 27 учнів. Отже, клас із 24 учнями не ділиться на групи для вивчення цього навчального предмета (крім закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами).

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