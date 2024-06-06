Польські протестувальники можуть звільнити останній заблокований КПП на кордоні з Україною

У Польщі обговорюють розблокування КПП «Рава-Руська» на кордоні з Україною.

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Польські протестувальники, які блокували пункт пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Україною, можуть у середу, 6 червня, розблокувати цей КПП. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що протестувальники у Польщі продовжують блокувати один напрямок на кордоні з Україною, а саме КПП «Рава-Руська». Це призвело до ускладнення руху вантажівок, які не можуть виїхати з України. За останню добу з Польщі до України прибуло лише 60 вантажівок.

«Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, і яку інформацію ми мали від польських колег, що о 14:00 сьогодні ці дії можуть припинитися. Так це буде чи ні, звісно, ми будемо бачити в обід, коли цей час настане», - зазначив речник.

Також Демченко спростував інформацію про блокування напрямку «Медика – Шегині». Рух вантажівок на цьому пункті пропуску здійснюється в обох напрямках.

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