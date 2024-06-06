У ВООЗ зафіксували першу у світі смерть від нового штаму пташиного грипу

В Мексиці чоловік помер від пташиного грипу H5N2.

Джерело фото: aam.com.ua

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про першу у світі смерть людини внаслідок штаму пташиного грипу H5N2 в Мексиці.

Жертвою став 59-річний чоловік, який страждав від інших захворювань, та не мав контакту з птицями чи іншими тваринами перед захворюванням. Симптоми пташиного грипу виявилися у нього приблизно 17 квітня, включаючи лихоманку, задишку, діарею та загальне нездужання. 24 квітня він був госпіталізований у Мехіко та помер того ж дня. Пізніше вдалося лабораторно підтвердити у нього штам H5N2.

Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що у чоловіка були хронічні захворювання нирок та діабет 2 типу.

Цей випадок є першим лабораторно підтвердженим зараженням людини цим штамом. ВООЗ зазначає, що наразі ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини є низьким.

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