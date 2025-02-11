Практика судів
  1. У світі

Білий дім повідомив про звільнення з російської в’язниці американського вчителя Марка Фогеля

21:37, 11 лютого 2025
У США підтвердили візит посланника Трампа в РФ.
Білий дім повідомив про звільнення з російської в’язниці американського вчителя Марка Фогеля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США повідомили про звільнення американця Марка Фогеля, затримали у московському аеропорту «Шерємєтьєво» в серпні 2021 року. Чоловіка тоді звинуватили у зберіганні медичного канабісу.

Російський суд засудив громадянина США до 14 років ув’язнення та відправив до колонії.

У заяві Білого дому від 11 лютого повідомили, що Марка Фогеля звільнили в результаті обміну.

В інфопросторі 11 лютого повідомляли про приліт до Москви бізнесджета, який належить спецпосланцю США на Близькому Сході Стівену Віткоффу.

Подробиць щодо візиту Віткоффа до РФ не було до заяви радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, який підтвердив, що той літав по Фогеля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, на яку суму зможуть розраховувати добровольці віком від 18 до 24 років

До 2 млн грн на рік, залежно від бойових завдань – Кабмін затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років.

2 млн грн на рік, кредит на квартиру і право на виїзд за кордон після року служби – що пропонує Міноборони чоловікам 18-24 років

Міністерство оборони опублікувало, які бонуси отримають чоловіки 18-24 років за підписання контракту.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скаржитися через заморозку деяких програм USAID

Президент Володимир Зеленський не вважає за доцільне скаржитися на призупинення дії програм USAID.

В Україні створять новий Спеціалізований адміністративний суд — Комітет рекомендував прийняти закон в цілому

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео