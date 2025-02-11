Білий дім повідомив про звільнення з російської в’язниці американського вчителя Марка Фогеля

У США підтвердили візит посланника Трампа в РФ.

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США повідомили про звільнення американця Марка Фогеля, затримали у московському аеропорту «Шерємєтьєво» в серпні 2021 року. Чоловіка тоді звинуватили у зберіганні медичного канабісу.

Російський суд засудив громадянина США до 14 років ув’язнення та відправив до колонії.

У заяві Білого дому від 11 лютого повідомили, що Марка Фогеля звільнили в результаті обміну.

В інфопросторі 11 лютого повідомляли про приліт до Москви бізнесджета, який належить спецпосланцю США на Близькому Сході Стівену Віткоффу.

Подробиць щодо візиту Віткоффа до РФ не було до заяви радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, який підтвердив, що той літав по Фогеля.

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