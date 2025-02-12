Россияне атаковали дронами и ракетами Киевскую область — фото последствий

В результате вражеской атаки произошел пожар, повреждены дома и автомобиль.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 12 февраля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Также враг совершил атаку ударными дронами и ракетами на Киевскую область.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в результате атаки произошел пожар, повреждены дома и автомобиль.

«В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», - говорится в сообщении.

Однако в результате российской атаки в Обуховском районе зафиксирован пожар нежилых помещений, а в Бориспольском районе региона обломками сбитых дронов повреждены 9 частных домов и автомобиль. На месте работают оперативные службы.

Позже в Нацполиции сообщили, что в одном из районов области повреждены 9 частных домов. Однако уточнили, что в результате атаки РФ повреждены два автомобиля, а также хозяйственное сооружение.

«В другом районе области произошло возгорание складского помещения. Информация о пострадавших отсутствует», - добавили в полиции.

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