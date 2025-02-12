Обнародовали фото последствий атаки баллистики по Киеву

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 12 февраля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.
По данным ГСЧС, в результате вражеских обстрелов зафиксированы падение обломков и разрушения в разных районах города.
В КГВА сообщили, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, в том числе ребенок.
В свою очередь Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ночь на 12 февраля Силы обороны Украины сбили 6 баллистических ракет и 71 дрон, которые запустили оккупанты.
Позже обнародовали последствия ракетной атаки по Киеву. Фото обнародовали полиция и издание Телеграф.
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