Практика судов
  1. В Украине

Обнародовали фото последствий атаки баллистики по Киеву

09:28, 12 февраля 2025
В результате вражеского обстрела зафиксированы падение обломков и разрушения в разных районах Киева.
Обнародовали фото последствий атаки баллистики по Киеву
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 12 февраля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.

По данным ГСЧС, в результате вражеских обстрелов зафиксированы падение обломков и разрушения в разных районах города.

В КГВА сообщили, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, в том числе ребенок.

В свою очередь Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ночь на 12 февраля Силы обороны Украины сбили 6 баллистических ракет и 71 дрон, которые запустили оккупанты.

Позже обнародовали последствия ракетной атаки по Киеву. Фото обнародовали полиция и издание Телеграф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Киев Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без финансовой помощи партнеров судебная реформа в Украине не будет успешной – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, что Украина доверилась международным партнерам в вопросах судебной реформы, но теперь возникли проблемы с финансированием.

«Проблема в галстуке или в танцоре» – в Верховной Раде сообщили, что вопросов к эффективности антикоррупционных органов становится все больше

Анастасия Радина рассказала, что для антикоррупционных структур в Украине создали лучшие условия, но к качеству их работы все же есть вопросы.

Прокуроров обяжут обеспечивать явку в суд свидетелей обвинения – Раде рекомендовали принять закон

Прокурор должен будет обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание.

Верховная Рада рассмотрит изменения в УПК о запрете заявления отвода судье, рассматривающему отвод другому судье

Рекомендуемым к принятию в целом законопроектом предлагается установить в УПК запрет на заявление отвода судье, рассматривающему отвод следственному судье или судье, осуществляющему судебное производство единолично.

Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет

До 2 млн грн в год, в зависимости от боевых задач – Кабмин утвердил порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики