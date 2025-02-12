Оприлюднили фото наслідків атаки балістикою по Києву

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах Києва.

Фото: ДСНС

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста.

У КМВА повідомили, що станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина.

У свою чергу Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що у ніч проти 12 лютого Сили оборони України збили 6 балістичних ракет та 71 дрон, які запустили окупанти.

Згодом оприлюднили наслідки ракетної атаки по Києву. Фото оприлюднили поліція та видання Телеграф.

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