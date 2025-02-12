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Мобілізовані в майбутньому зможуть підписати контракт з чіткими термінами служби — заступник очільника ОП Паліса

09:11, 12 лютого 2025
Новий механізм планують випробувати на окремих бригадах, а наразі триває підготовчий процес та переговори щодо його реалізації.
Мобілізовані в майбутньому зможуть підписати контракт з чіткими термінами служби — заступник очільника ОП Паліса
Фото: espreso.tv
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В Україні обговорюють можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і відповідними фінансовими вимогами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса у ефірі марафону.

Він зокрема коментував проект річного контракту для українців віком 18−24 роки.

«Це перший етап із більшої програми, де йтиметься про можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і теж відповідними фінансовими вимогами. Йдеться про те, щоби планово відмовитись від мобілізації», — сказав Паліса.

Він зазначив, що українцям від 18 до 25 років пропонують добровільне приєднання до лав Сил оборони. Мова йде про тестовий пілотний проект, який передбачає короткостроковий контракт із фінансовою мотивацією, додатковими бонусами у вигляді річної відстрочки після його завершення та правом виїзду за кордон.

За його словам, цей механізм планують випробувати на окремих бригадах. Наразі триває підготовчий процес та переговори щодо його реалізації.

Ще Паліса додав, що також триває робота над запобіжниками, аби всі умови були чітко прописані в контракті.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України опублікувало перелік бонусів, які отримають чоловіки від 18 до 24 років за підписання контракту на військову службу. Серед них: до 2 млн грн на рік, кредит на квартиру і право на виїзд за кордон після року служби.

Додамо, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що військові до 25 років, які добровільно приєдналися до ЗСУ до нових умов контракту, також зможуть отримати мільйон гривень.

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ЗСУ мобілізація

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