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Мобилизованные в будущем смогут подписать контракт с четкими сроками службы — заместитель главы ОП Палиса

09:11, 12 февраля 2025
Новый механизм планируется опробовать на отдельных бригадах, а сейчас идет подготовительный процесс и переговоры по его реализации.
Мобилизованные в будущем смогут подписать контракт с четкими сроками службы — заместитель главы ОП Палиса
Фото: espreso.tv
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В Украине обсуждается возможность подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и соответствующими финансовыми требованиями. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса в эфире марафона.

Он комментировал проект годового контракта для украинцев в возрасте 18-24 года.

«Это первый этап из большей программы, где речь пойдет о возможности подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми требованиями. Речь идет о плановом отказа от мобилизации», — сказал Палиса.

Он отметил, что украинцам от 18 до 25 лет предлагают добровольное присоединение к рядам Сил обороны. Речь идет о тестовом пилотном проекте, предусматривающем краткосрочный контракт с финансовой мотивацией, дополнительными бонусами в виде годовой отсрочки после его завершения и правом выезда за границу.

По его словам, этот механизм планируется опробовать на отдельных бригадах. Сейчас идет подготовительный процесс и переговоры по его реализации.

Палиса еще добавил, что также идет работа над предохранителями, чтобы все условия были четко прописаны в контракте.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины опубликовало перечень бонусов, которые получат мужчины от 18 до 24 лет за подписание контракта на военную службу. Среди них: до 2 млн. грн. в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы.

Добавим, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что военные до 25 лет, добровольно присоединившиеся к ВСУ до новых условий контракта, также смогут получить миллион гривен.

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ВСУ мобилизация

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