Военнослужащие до 25 лет, ранее присоединившиеся к ВСУ, также смогут получить миллион гривен, — Минобороны

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, военнослужащие в возрасте до 25 лет, добровольно подписавшие контракт, могут обратиться к своим командирам и узнать алгоритм получения денежного вознаграждения.

Фото: ukrinform.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины опубликовало перечень бонусов, которые получат мужчины от 18 до 24 лет за подписание контракта на военную службу. Среди них: до 2 млн. грн. в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы.

Позже спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что военные до 25 лет, добровольно присоединившиеся к ВСУ до новых условий контракта, также смогут получить миллион гривен. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, военнослужащие в возрасте до 25 лет, добровольно подписавшие контракт, могут обратиться к своим командирам и узнать алгоритм получения денежного вознаграждения.

«Выплата денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу», - заявил Лазуткин.

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