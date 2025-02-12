Дональд Трамп тайно поручил заниматься войной в Украине еще одному спецпредставителю – NYT

Несколько недель назад Дональд Трамп тайно предоставил Стивену Виткоффу «полномочия расширить его портфолио за пределы Ближнего Востока с целью открытия переговорного канала с россиянами».

Фото: AP

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Президент США Дональд Трамп тайно поручил заниматься вопросом войны РФ против Украины еще одному спецпредставителю – Стивену Виткоффу. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на слова ряда информированных источников.

Источник отмечает, что Трамп поручил Виткоффу «играть определенную роль» в процессе урегулирования войны России против Украины.

Для этого американский лидер несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока «с целью открытия переговорного канала с россиянами».

Собеседники The New York Times объясняют это тем, что Трамп доверяет Виткоффу и якобы считает, что у него есть надлежащие навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

Эти источники также говорят, что Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными «близкими союзниками» Путина и обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

Однако непонятно точное распределение полномочий между Виткоффом и Китом Келлогом, которого Трамп официально назначил посланником по вопросам российско-украинской войны.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями США в ближайшее время.

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