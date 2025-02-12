Дональд Трамп таємно доручив займатися війною в Україні ще одному спецпредставнику — NYT

Кілька тижнів тому Дональд Трамп таємно надав Стівену Віткоффу «повноваження розширити його портфоліо за межі Близького Сходу з метою відкриття переговорного каналу з росіянами».

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп таємно доручив займатися питанням війни РФ проти України ще одному спецпредставнику – Стівену Віткоффу. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на слова низки поінформованих джерел.

Джерело зазначає, що Трамп доручив Віткоффу «відігравати певну роль» у процесі врегулювання війни Росії проти України.

Для цього американський лідер кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу «з метою відкриття переговорного каналу з росіянами».

Співрозмовники The New York Times пояснюють це тим, що Трамп довіряє Віткоффу і нібито вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.

Ці джерела також кажуть, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними «близькими союзниками» Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

Проте наразі незрозумілим точний розподіл повноважень між Віткоффом та Кітом Келлогом, якого Трамп офіційно призначив посланником з питань російсько-української війни.

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками США найближчим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.