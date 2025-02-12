Росіяни атакували балістикою Київ, є загиблі та постраждалі — фото

Внаслідок ворожої атаки балістикою в Києві є загиблі.

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У серед, 12 лютого, росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Як повідомила ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста.

За словами мера Києва Віталія Кличка, попередньо, одна людина загинула та ще одна постраждала в Подільському районі.

У Дарницькому районі сталася пожежа на території одного з приватних підприємств.

Згодом Кличко уточнив, що людина загинула в Оболонському районі, у цьому ж районі – троє постраждалих, у тому числі 9-річна дитина.

«В Оболонському районі наразі один загиблий.

Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці», - додав він.

Також він додав, що у Святошинському районі сталося загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався.

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