«Проблема в краватці чи в танцюристі» — у Верховній Раді повідомили, що питань до ефективності антикорупційних органів стає все більше

Анастасія Радіна розповіла, що для антикорупційних структур в Україні створили найкращі умови, але до якості їх роботи все ж є питання.

Джерело фото — Роксолана Підласа

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Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що хоча законодавче та фінансове підсилення антикорупційної інфраструктури в Україні відбувається на регулярній основі, однак до якості та ефективності роботи НАБУ, САП та НАЗК є питання.

«Щодня я прихожу на роботу і працюю над тим, щоб зробити антикорупційні органи більш ефективними – додати їм повноважень, підвищити зарплати, збільшити кількість співробітників. Але вічно так продовжуватися не може. В якійсь момент ми маємо поставити запитання стосовно ефективності роботи наших антикорупційних органів. Потрібно буде розібратися, проблема «в краватці чи в танцюристі», - розповіла Анастасія Радіна під час роботи конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».

Також голова Антикорупційного комітету парламенту зазначила, що проблема полягає і у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві, яке надає стороні захисту «необмежені можливості розтягувати розгляд справ в суді на роки».

«Адвокати можуть по черзі не з’являтися в судові засідання, відтак вони просто не відбудуться. А суд може просто закрити справу у зв’язку із закінченням строків незалежно від обсягу зібраних доказів. Є проблеми і з експертизами у кримінальних провадженнях», - додала народний депутат.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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