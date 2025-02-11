У КМДА протягом тривалого періоду не забезпечували своєчасного реагування на незаконну реєстрацію нерухомості – Мінюст

Міністерство юстиції вказує, що Департамент територіального контролю КМДА протягом тривалого періоду не реагував відповідно на порушення.

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Міністерство юстиції України заявляє, що Департамент територіального контролю Київської міської державної адміністрації (КМДА) протягом тривалого періоду не забезпечував належного та своєчасного реагування на порушення у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар Мін'юсту.

«За результатами проведеного аналізу ситуації щодо протидії незаконному заволодінню комунальним майном через так звані "туалетні схеми" встановлено системні недоліки в роботі органів місцевого самоврядування. Департамент територіального контролю та його структури-попередники протягом тривалого періоду не забезпечили належного та своєчасного реагування на порушення у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зокрема, не було дотримано законодавчо встановлених строків оскарження рішень державних реєстраторів (3 роки з моменту прийняття рішення) як у судовому порядку, так і шляхом подання скарг до Міністерства юстиції Україні», - повідомила в Мін'юсті.

Відзначається, що наразі скарги, що подаються до міністерство, здебільшого стосуються рішень, прийнятих у 2017-2020 роках, і відповідно до чинного законодавства, такі звернення залишаються без розгляду у зв'язку з пропущенням строків давності.

«Публічні заяви у засобах масової інформації щодо цієї ситуації не можуть вважатися належним способом захисту комунальних інтересів та свідчать про намагання уникнути відповідальності за неналежне виконання посадових обов'язків відповідальними особами. Наголошуємо, що ефективна протидія незаконному заволодінню комунальним майном можлива лише за умови своєчасного реагування та використання всіх передбачених законодавством правових механізмів», - додали у відомстві.

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