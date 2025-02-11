В КГГА в течение длительного периода не обеспечивали своевременное реагирование на незаконную регистрацию недвижимости – Минюст

Министерство юстиции отмечает, что Департамент территориального контроля КГГА в течение длительного периода не реагировал соответственно на нарушения.

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Министерство юстиции Украины заявляет, что Департамент территориального контроля Киевской городской государственной администрации (КГГА) в течение длительного периода не обеспечивал должное и своевременное реагирование на нарушения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на комментарий Минюста.

«По результатам проведенного анализа ситуации по противодействию незаконному завладению коммунальным имуществом через так называемые "туалетные схемы" установлены системные недостатки в работе органов местного самоуправления. Департамент территориального контроля и его структуры-предшественники в течение длительного периода не обеспечили надлежащего и своевременного реагирования на нарушения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В частности, не были соблюдены законодательно установленные сроки обжалования решений государственных регистраторов (3 года с момента принятия решения) как в судебном порядке, так и путем подачи жалоб в Министерство юстиции Украины», - сообщили в Минюсте.

Отмечается, что в настоящее время жалобы, подаваемые в министерство, в основном касаются решений, принятых в 2017-2020 годах, и в соответствии с действующим законодательством, такие обращения остаются без рассмотрения в связи с пропуском сроков давности.

«Публичные заявления в средствах массовой информации по этой ситуации не могут считаться надлежащим способом защиты коммунальных интересов и свидетельствуют о попытке избежать ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными лицами. Подчеркиваем, что эффективное противодействие незаконному завладению коммунальным имуществом возможно только при условии своевременного реагирования и использования всех предусмотренных законодательством правовых механизмов», - добавили в ведомстве.

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