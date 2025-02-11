Практика судов
  1. В Украине

В КГГА в течение длительного периода не обеспечивали своевременное реагирование на незаконную регистрацию недвижимости – Минюст

21:47, 11 февраля 2025
Министерство юстиции отмечает, что Департамент территориального контроля КГГА в течение длительного периода не реагировал соответственно на нарушения.
В КГГА в течение длительного периода не обеспечивали своевременное реагирование на незаконную регистрацию недвижимости – Минюст
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины заявляет, что Департамент территориального контроля Киевской городской государственной администрации (КГГА) в течение длительного периода не обеспечивал должное и своевременное реагирование на нарушения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на комментарий Минюста.

«По результатам проведенного анализа ситуации по противодействию незаконному завладению коммунальным имуществом через так называемые "туалетные схемы" установлены системные недостатки в работе органов местного самоуправления. Департамент территориального контроля и его структуры-предшественники в течение длительного периода не обеспечили надлежащего и своевременного реагирования на нарушения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В частности, не были соблюдены законодательно установленные сроки обжалования решений государственных регистраторов (3 года с момента принятия решения) как в судебном порядке, так и путем подачи жалоб в Министерство юстиции Украины», - сообщили в Минюсте.

Отмечается, что в настоящее время жалобы, подаваемые в министерство, в основном касаются решений, принятых в 2017-2020 годах, и в соответствии с действующим законодательством, такие обращения остаются без рассмотрения в связи с пропуском сроков давности.

«Публичные заявления в средствах массовой информации по этой ситуации не могут считаться надлежащим способом защиты коммунальных интересов и свидетельствуют о попытке избежать ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными лицами. Подчеркиваем, что эффективное противодействие незаконному завладению коммунальным имуществом возможно только при условии своевременного реагирования и использования всех предусмотренных законодательством правовых механизмов», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев КГГА минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет

До 2 млн грн в год, в зависимости от боевых задач – Кабмин утвердил порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

2 млн грн в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы – что предлагает Минобороны мужчинам 18-24 лет

Министерство обороны опубликовало, какие бонусы получат мужчины 18-24 лет за подписание контракта.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID

Президент Владимир Зеленский не считает целесообразным жаловаться на приостановку действия программ USAID.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в апелляционные суды – в ВККС считают, что конкурс продлится еще очень долго

По расчетам ВККС, в 2025 году апелляционные суды, вероятно, еще не получат новых судей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео