«Проблема в галстуке или в танцоре» – в Верховной Раде сообщили, что вопросов к эффективности антикоррупционных органов становится все больше

Анастасия Радина рассказала, что для антикоррупционных структур в Украине создали лучшие условия, но к качеству их работы все же есть вопросы.

Источник фото — Роксолана Подласа

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Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина сообщила, что хотя законодательное и финансовое усиление антикоррупционной инфраструктуры в Украине происходит на регулярной основе, однако к качеству и эффективности работы НАБУ, САП и НАПК есть вопросы.

«Каждый день я прихожу на работу и работаю над тем, чтобы сделать антикоррупционные органы более эффективными – добавить им полномочий, повысить зарплаты, увеличить количество сотрудников. Но вечно так продолжаться не может. В какой-то момент мы должны задать вопрос об эффективности работы наших антикоррупционных органов. Нужно будет разобраться, проблема «в галстуке или в танцоре», - рассказала Анастасия Радина во время работы конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня».

Также глава Антикоррупционного комитета парламента отметила, что проблема заключается и в отечественном уголовном процессуальном законодательстве, которое предоставляет стороне защиты «неограниченные возможности растягивать рассмотрение дел в суде на годы».

«Адвокаты могут поочередно не являться в судебные заседания, поэтому они просто не состоятся. Суд же может просто закрыть дело в связи с истечением сроков независимо от объема собранных доказательств. Есть проблемы и с экспертизами по уголовным производствам», - добавила народный депутат.

Автор: Вячеслав Хрипун

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