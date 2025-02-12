Россияне атаковали баллистикой Киев, есть погибшие и пострадавшие — фото

В результате вражеской атаки баллистики в Киеве есть погибшие.

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В среду, 12 февраля, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.

Как сообщила ГСЧС, в результате вражеских обстрелов зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, предварительно, один человек погиб и еще один пострадал в Подольском районе.

В Дарницком районе произошел пожар на территории одного из частных предприятий.

Позже Кличко уточнил, что человек погиб в Оболонском районе, в этом же районе – три пострадавших, в том числе 9-летний ребенок.

«В Оболонском районе сейчас один погибший.

Но уже трое пострадавших, двох из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте», - добавил он.

Также он добавил, что в Святошинском районе произошло возгорание на крыше девятиэтажки. К медикам пока никто не обращался.

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