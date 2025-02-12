Військовослужбовці до 25 років, які раніше приєдналися до ЗСУ, також зможуть отримати мільйон гривень, — Міноборони

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, військовослужбовці віком до 25 років, які добровільно підписали контракт, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди.

Фото: ukrinform.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України опублікувало перелік бонусів, які отримають чоловіки від 18 до 24 років за підписання контракту на військову службу. Серед них: до 2 млн грн на рік, кредит на квартиру і право на виїзд за кордон після року служби.

Згодом речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що військові до 25 років, які добровільно приєдналися до ЗСУ до нових умов контракту, також зможуть отримати мільйон гривень. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, військовослужбовці віком до 25 років, які добровільно підписали контракт, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди.

«Виплата грошової винагороди у розмірі один мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності», - заявив Лазуткін.

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