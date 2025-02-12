Росіяни атакували дронами та ракетами Київську область — фото наслідків

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа, пошкоджені будинки та автомобіль.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Також ворог здійснив атаку ударними дронами та ракетами на Київську область.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок атаки сталася пожежа, пошкоджені будинки та автомобіль.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», - йдеться у повідомленні.

Однак, внаслідок російської атаки в Обухівському районі зафіксовано пожежу нежитлових приміщень, а у Бориспільському районі регіону уламками збитих дронів пошкоджено 9 приватних будинків та автівка. На місці працюють оперативні служби.

Згодом у Нацполіції повідомили, що в одному з районів області пошкоджено 9 приватних будинків. Проте уточнили, що внаслідок атаки РФ пошкоджено два автомобілі, а також господарчу споруду.

«В іншому районі області сталося загоряння складського приміщення. Інформація про постраждалих наразі відсутня», - додали у поліції.

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