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Оприлюднили фото наслідків атаки балістикою по Києву

09:28, 12 лютого 2025
Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах Києва.
Оприлюднили фото наслідків атаки балістикою по Києву
Фото: ДСНС
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста.

У КМВА повідомили, що станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина.

У свою чергу Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що у ніч проти 12 лютого Сили оборони України збили 6 балістичних ракет та 71 дрон, які запустили окупанти.

Згодом оприлюднили наслідки ракетної атаки по Києву. Фото оприлюднили поліція та видання Телеграф.

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