В США подтвердили, что освободят россиянина Александра Винника, он не фигурирует в списке заключенных

В США освободят гражданина РФ Александра Винника, которого обвиняли в причастности к отмыванию миллиардов долларов через криптовалютную биржу.

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В США подтвердили, что освободят россиянина Александра Винника в обмен на Марка Фогеля. Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт подчеркнула, что это была "очень хорошая сделка", добавив, что Винника отпустят в обмен на освобожденного ранее Фогеля.

Она добавила, что в рамках обмена США конфисковали более 100 млн долларов, полученных Винником в результате его преступных действий.

Александр Винник был задержан в Греции еще в 2017 году. Ему предъявили обвинения в отмывании не менее 4 млрд долларов через биржу BTC-e.Его экстрадировали в США после судов в Греции и Франции.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», США сообщили об освобождении американца Марка Фогеля, задержанного в московском аэропорту «Шереметьево» в августе 2021 года. Мужчину тогда обвинили в хранении медицинского каннабиса.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение из российской тюрьмы американского учителя.

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