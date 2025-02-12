Зеленский анонсировал снижение цен на лекарства на 30% и новые санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля анонсировал снижение цен на лекарства на 30% и новые санкции СНБО.
Президент сообщил, что решение о санкциях будет опубликовано завтра.
"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - сказал он.
Зеленский также сообщил, что есть решение, чтобы снизить цены на лекарства на 30%, по крайней мере, на топ-100 медицинских средств уже с 1 марта.
Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».
Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».
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