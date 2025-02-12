Зеленский анонсировал снижение цен на лекарства на 30% и новые санкции СНБО

Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, каждый должен отвечать, — Президент Зеленский о решении СНБО, которое будет опубликовано завтра.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля анонсировал снижение цен на лекарства на 30% и новые санкции СНБО.

Президент сообщил, что решение о санкциях будет опубликовано завтра.

"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - сказал он.

Зеленский также сообщил, что есть решение, чтобы снизить цены на лекарства на 30%, по крайней мере, на топ-100 медицинских средств уже с 1 марта.

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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