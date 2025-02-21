Як на прикладі розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО

Розмір такої субсидії розраховується індивідуально.

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Нещодавно Уряд запровадив новий інструмент підтримки для ВПО – субсидію на оренду житла.

Як поясняють у Міністерстві соціальної політики, розмір такої субсидії розраховується індивідуально. Оскільки вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, то і розмір субсидії в обласному центрі і містах та селах області буде різнитися.

Тому для розрахунку субсидії беруться до уваги:

рівень доходів родини

кількість членів сім'ї

вартість оренди житла в конкретному регіоні.

Наприклад:

Маємо ситуацію, коли родина внутрішньо переміщених осіб з двох дорослих і двох дітей винаймає у Дніпрі житло за 12 000 грн. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 17 000 грн (адже працює лише тато, а мама знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років). У такому випадку сім'я може отримати субсидію на оренду житла у розмірі 9 788 грн, таку допомогу їй забезпечить держава. Самостійно родині необхідно буде сплатити трохи більше 2 тис. грн (2 212 грн). Відповідно, більшу частину витрат за оренду візьме на себе держава.

Якщо ж сім'я у такому ж складі і з такими ж доходами проживає у Житомирі та сплачує за оренду житла 8 000 грн, розмір субсидії для неї може покривати 100% витрат на оренду. Тобто держава сплатить усі 8 000 грн.

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