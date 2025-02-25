У Києві вигул собак закінчився стріляниною — нападнику загрожує до 7 років за ґратами

У столиці чоловік під час вигулу собак вистрілив в обличчя перехожому через конфлікт між їхніми тваринами.

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У Києві судитимуть чоловіка, який під час вигулу собак вистрілив в обличчя перехожому. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє столична поліція.

Конфлікт із стріляниною відбувся в січні в одному із дворів Голосіївського району.

У той час двоє киян вигулювали домашніх улюбленців. Через сутичку між тваринами, один з чоловіків вистрелив в обличчя іншому зі зброї травматичної дії, після чого втік з місця події.

Внаслідок пострілу 30-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи та був госпіталізований до лікарні.

Правоохоронці затримали 53-річного підозрюваного та вилучили в нього знаряддя вчинення злочину. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

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