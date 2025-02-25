В Киеве выгул собак закончился стрельбой — нападающему грозит до 7 лет за решеткой

В Киеве будут судить мужчину, который во время выгула собак выстрелил в лицо прохожему. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.
Конфликт со стрельбой произошел в январе во дворе одного из домов Голосеевского района.
В тот момент двое киевлян выгуливали своих домашних питомцев. Из-за стычки между животными один из мужчин выстрелил в лицо другому из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.
В результате выстрела 30-летний пострадавший получил телесное повреждение в виде сквозного огнестрельного ранения нижней губы и был госпитализирован в больницу.
Правоохранители задержали 53-летнего подозреваемого и изъяли у него орудие преступления. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
На данный момент правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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