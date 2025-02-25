Под прикрытием водителей — в Винницкой области предприниматель организовал переправку мужчин за границу

В Винницкой области разоблачили предпринимателя, который организовал незаконную переправку военнообязанных за границу через систему «Шлях». Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.
Указывается, что 67-летний предприниматель во время действия военного положения способствовал мужчинам призывного возраста в незаконном пересечении государственной границы Украины.
Злоумышленник незаконно подавал заявки на внесение в систему «Шлях» двух военнообязанных, как якобы работников ФЛП – водителей, которые не имели намерения выполнять функции водителей автобуса международного сообщения.
Таким образом, при содействии подозреваемого, пересекши государственную границу, военнообязанные покинули территорию Украины.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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