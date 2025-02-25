Практика судов
  1. В Украине

Под прикрытием водителей — в Винницкой области предприниматель организовал переправку мужчин за границу

23:12, 25 февраля 2025
Злоумышленник подавал заявки на внесение в систему «Шлях» двух военнообязанных, якобы работников ФЛП — водителей.
Под прикрытием водителей — в Винницкой области предприниматель организовал переправку мужчин за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области разоблачили предпринимателя, который организовал незаконную переправку военнообязанных за границу через систему «Шлях». Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Указывается, что 67-летний предприниматель во время действия военного положения способствовал мужчинам призывного возраста в незаконном пересечении государственной границы Украины.

Злоумышленник незаконно подавал заявки на внесение в систему «Шлях» двух военнообязанных, как якобы работников ФЛП – водителей, которые не имели намерения выполнять функции водителей автобуса международного сообщения.

Таким образом, при содействии подозреваемого, пересекши государственную границу, военнообязанные покинули территорию Украины.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

прокуратура Винница военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил доплаты за исполнение обязанностей мобилизованных работников в прокуратуре, судах и Национальной школе судей

Очевидно, речь идет о работниках аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов, Исследовательской службы Верховной Рады, Национальной школе судей Украины, Тренингового центра прокуроров, Высшей школы публичного управления.

Кабмин продлил срок бронирования военнообязанных до 31 марта 2025 года

Отсрочки от призыва, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики или средствами Портала Дия и срок действия которых не истек, действуют до 31 марта.

Урсула фон дер Ляйен с коллегами боятся, что ЕС конфискацией активов РФ в пользу Украины испугает международных инвесторов – Politico

Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что конфискацией российских активов на сумму 200 млрд евро для поддержки Украины они напугают международных инвесторов.

Кир Стармер объявил о сокращении бюджета на внешнюю помощь Великобритании

Иностранная помощь Великобритании будет сокращена для увеличения расходов на оборону – Кир Стармер.

Верховная Рада в полупустом зале рассматривает законопроект о создании двух новых судов – СОАС и СААС

Цель создания двух новых судов, кроме того, что это необходимо международным партнерам, не объяснялась.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області