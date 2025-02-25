Киев обсудит снятие ограничений движения по Южному мосту на заседании Совета обороны

Киев готовится к ослаблению ограничений на Южном мосту, – КГГА.

Фото: cfts.org.ua

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Как ранее сообщалось, в Киеве могут частично снять ограничения на движение по Южному мосту. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал подготовку к заседанию Совета обороны Киева, на котором будут обсуждать вопрос пересмотра ограничений движения по Южному мосту.

Сейчас Южный мост закрыт для личного транспорта, и с 2022 года действует пропускной режим. Однако, как сообщил Ткаченко, на конец осени 2024 года Силы обороны не возражали против возобновления движения по мосту. Тогда этот вопрос не был учтен, но сейчас он стал актуальным. В связи с этим планируется ослабить ограничения на движение.

«Единство сегодня очень нужно для решения важных для киевлян проблем», - отметил Ткаченко.

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