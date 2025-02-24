У Києві можуть частково дозволити рух Південним мостом у звичному режимі

Після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження.

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У Києві можуть частково зняти обмеження на рух Південним мостом. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Щодо руху деякими мостами столиці. Зокрема, Південним. У грудні 2024 міська влада знову зверталася до військових і тоді згоди на відкриття руху в звичному режимі Південним мостом не було. На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості», - вказав він.

Водночас, за словами Віталія Кличка, для цього ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а після цього – рішення Ради оборони міста.

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