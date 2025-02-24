В Киеве могут частично разрешить движение по Южному мосту в привычном режиме

После консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения.

Фото из Википедии

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В Киеве могут частично снять ограничения на движение по Южному мосту. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«О движении по некоторым мостам столицы. В частности, Южным. В декабре 2024 года городские власти снова обращались к военным и тогда согласия на открытие движения в привычном режиме Южным мостом не было. Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно – разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока что останется без изменений. Таковы предварительные договоренности», - указал он.

В то же время, по словам Виталия Кличко, для этого еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, а затем – решение Совета обороны города.

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