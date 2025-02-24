Кир Стармер заявил, что страны G7 должны снизить цены на нефть

Великобритания увеличит военную помощь и потребует снижения цен на нефть – премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Во время саммита 24 февраля в Киеве «Поддерживай Украину» по видеоконференцсвязи выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Он отметил, что Великобритания будет еще увеличивать военную помощь Украины. И Великобритания предоставляет 4,5 млрд. фунтов военной помощи.

Также, по его словам, будет увеличено экономическое давление. «Объявляем самый большой пакет санкций с начала войны. Мы будем давить на компании России и Китая, имеющие военные компоненты. Я буду обсуждать это сегодня со странами Большой семерки (G7)», отметил он.

Кир Стармер заявил, что, по его мнению, страны G7 должны снизить цены на нефть.

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