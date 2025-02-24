Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кир Стармер заявил, что страны G7 должны снизить цены на нефть

13:32, 24 февраля 2025
Великобритания увеличит военную помощь и потребует снижения цен на нефть – премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Кир Стармер заявил, что страны G7 должны снизить цены на нефть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время саммита 24 февраля в Киеве «Поддерживай Украину» по видеоконференцсвязи выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Он отметил, что Великобритания будет еще увеличивать военную помощь Украины. И Великобритания предоставляет 4,5 млрд. фунтов военной помощи.

Также, по его словам, будет увеличено экономическое давление. «Объявляем самый большой пакет санкций с начала войны. Мы будем давить на компании России и Китая, имеющие военные компоненты. Я буду обсуждать это сегодня со странами Большой семерки (G7)», отметил он.

Кир Стармер заявил, что, по его мнению, страны G7 должны снизить цены на нефть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

G7 Великобритания нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников USAID по всему миру отправили в административный отпуск — Офис Генерального инспектора USAID

Одновременно USAID начинает внедрять сокращение численности, которое повлияет примерно на 1600 сотрудников USAID из США.

На юриста запретят учиться заочно – комитет одобрил концепцию реформы юридического образования

Юридическую профессию нельзя будет получить заочно – комитет Верховной Рады одобрил концепцию законопроекта о реформе права образования.

Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Кир Стармер заявил, что страны G7 должны снизить цены на нефть

Великобритания увеличит военную помощь и потребует снижения цен на нефть – премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Верховная Рада провалила голосование за заявление о поддержке демократии в Украине

За заявление Верховной Рады о поддержке демократии в Украине проголосовало 218 депутатов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду