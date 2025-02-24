Кір Стармер заявив, що країни G7 повинні знизити ціни на нафту

Велика Британія збільшить військову допомогу та вимагатиме зниження цін на нафту – прем’єр-міністр Великої Бритаїі Кір Стармер.

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Під час саміту 24 лютого у Києві «Підтримуй Україну» по відеоконференцзв’язку виступив прем’єр-міністр Великої Бритаїі Кір Стармер.

Він вказав, що Велика Британія буде ще збільшувати військову допомогу України. І Великобританія надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги.

Також, за його словами, буде збільшено економічний тиск. «Оголошуємо найбільший пакет санкцій з початку війни. Ми будемо тиснути на компанії Росії та Китаю, які мають військові компоненти. Я буду обговорювати це сьогодні з країнами «Великої сімки» (G7)», зазначив він.

Кір Стармер заявив, що, на його погляд, країни G7 повинні знизити ціни на нафту.

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