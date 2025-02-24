Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 гривень – фото

Нова монета присвячена незламності українських військових.

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До третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк України відкарбував пам’ятну монету «Тримаймо стрій!».

Вона присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках протистояння, та єднанню всіх українців на шляху до справедливої Перемоги.

Монету номіналом 5 гривень ввели в обіг 24 лютого. Виготовлена вона з нейзильберу, а її тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакуванні.

На аверсі пам’ятної монети зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

На реверсі монети продовжено тематику аверсу – зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис ТРИМАЙМО СТРІЙ, а також стилізовані зображення військової техніки, що уособлюють силу та міць українського війська. За спинами воїнів – тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій.

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