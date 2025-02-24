ДБР затримало посадовця військової частини, який зібрав «данину» на 1 млн грн із підлеглих

Зловмисник «продавав» відпустки військовослужбовцям та вимагав гроші.

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Державне бюро розслідувань затримало посадовця військової частини на Херсонському напрямку, який зібрав «данину» на 1 млн грн із підлеглих. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що зловмисник фактично «продавав» відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

Підлеглі, які потрапляли на «гачок» командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей.

За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб «заробив» майже 1 млн грн.

Завдяки співпраці з військовослужбовцями працівники ДБР викрили зловмисника.

Посадовця затримано у Миколаєві, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі та перевищення службових повноважень).

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн 200 тис. гривень.

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