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ГБР задержало должностное лицо воинской части, собравшего «дань» на 1 млн грн из подчиненных

13:34, 24 февраля 2025
Злоумышленник «продавал» отпуска военнослужащим и требовал деньги.
ГБР задержало должностное лицо воинской части, собравшего «дань» на 1 млн грн из подчиненных
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Государственное бюро расследований задержало должностное лицо воинской части на Херсонском направлении, которое собрало «дань» на 1 млн грн из подчиненных. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что злоумышленник фактически продавал отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования. Кроме того, он требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины.

Подчиненные, попадавшие на «крючок» командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей.

По оперативным данным, в 2023-2024 годах чиновник таким образом «заработал» почти 1 млн грн.

Благодаря сотрудничеству с военнослужащими сотрудники ГБР разоблачили злоумышленника.

Чиновник задержан в Николаеве, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере и превышение служебных полномочий).

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигуранту избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 200 тыс. гривен.

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