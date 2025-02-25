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В Киев Цифровой появились уведомления о просроченных штрафах за парковку и открытых исполнительных производствах

17:06, 25 февраля 2025
Пользователи будут получать дополнительное напоминание об оплате штрафов, а если срок истечет, придет сообщение об открытии исполнительного производства.
В Киев Цифровой появились уведомления о просроченных штрафах за парковку и открытых исполнительных производствах
Фото: КГГА
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Киевская городская государственная администрация сообщила, что в приложении «Киев Цифровой» появились автоматические уведомления о просроченных штрафах, вынесенных инспекторами по парковке, и открытых исполнительных производствах.

Отмечается, что инспекция по парковке Департамента территориального контроля города Киева уже начала направлять документы о принудительном исполнении неуплаченных постановлений со штрафами, вынесенными инспекторами по парковке, в органы исполнительной службы в электронной форме.

После фиксации нарушения в приложении придет сообщение с деталями: номер авто, вид штрафа, срок оплаты и возможность перейти к оплате.

«Если же штраф не будет погашен вовремя, Киев Цифровой напомнит о начале исполнительного производства и предоставит контакты исполнителя. Это стало возможным благодаря интеграции Киев Цифровой и автоматизированной системы исполнительного производства Министерства юстиции Украины», - добавили в КГГА.

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Киев штраф / штрафы

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