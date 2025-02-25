Избран председатель Чечельницкого районного суда Винницкой области

Суд возглавила Людмила Токарчук.

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В Чечельницком районном суде Винницкой области состоялось собрание судей, на повестку дня которого, в частности, был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

По результатам собрания судей председателем судебного учреждения избрана Токарчук Людмила Григорьевна.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Напомним, избрали главу Сарненского районного суда Ровенской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя Городнянского районного суда Черниговской области.