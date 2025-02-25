ВСП уволил в отставку 7 судей, среди них — двое судей Верховного Суда Виктор Школяров и Татьяна Жаворонок

Во вторник, 25 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Братасюка Виктора Николаевича – с должности судьи Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области;
Школярова Виктора Федоровича – с должности судьи Верховного суда;
Максюту Жанну Ивановну – с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области;
Гудыму Нину Сергеевну – с должности судьи Ровенского окружного административного суда;
Жаворонок Татьяну Евгеньевну – с должности судьи Верховного Суда;
Степанова Сергея Валерьевича – с должности судьи Долинского районного суда Кировоградской области;
Яковлева Михаила Леонидовича – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.
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