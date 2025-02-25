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ВРП звільнила у відставку 7 суддів, серед них — двоє суддів Верховного Суду Віктор Школяров і Тетяна Жайворонок

16:49, 25 лютого 2025
Вища рада правосуддя вирішила звільнити 7 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
ВРП звільнила у відставку 7 суддів, серед них — двоє суддів Верховного Суду Віктор Школяров і Тетяна Жайворонок
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У вівторок, 25 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Братасюка Віктора Миколайовича – з посади судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;

Школярова Віктора Федоровича – з посади судді Верховного Суду;

Максюту Жанну Іванівну – з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області;

Гудиму Ніну Сергіївну – з посади судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Жайворонок Тетяну Євгенівну – з посади судді Верховного Суду;

Степанова Сергія Валерійовича – з посади судді Долинського районного суду Кіровоградської області;

Яковлєва Михайла Леонідовича – з посади судді Північного апеляційного господарського суду.

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суддя Верховний Суд ВРП

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