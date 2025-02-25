Прийшов до ТЦК, але його не пустив охоронець — на Хмельниччині суд покарав чоловіка за ухивлення від мобілізації

Військовозобов’язаний отримував повістки, але продовжував ухилятися від мобілізації.

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На Хмельниччині військовозобов’язаний отримав дві повістки, але категорично відмовився від мобілізації. Вирок у справі №680/743/23 виніс Новоушицький районний суд Хмельницької області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік отримував повістки у травні та липні 2024 року. Однак він не прийшов до ТЦК.

На суді житель Хмельниччини провину заперечив.

Чоловік пояснив, що на початку повномасштабної війни сам прийшов до ТЦК. Проте потім зламав ребро, а згодом – палець на руці.

Він стверджував, що має проблеми зі здоров'ям, а тому не погоджується з рішенням ВЛК.

У травні та липні 2024 року йому знову намагалися дати повістки, проте чоловік продовжував ухилятися від мобілізації.

При цьому житель Хмельниччини стверджував, що в липні він прийшов до ТЦК, але «його не пустив туди охоронець».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

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