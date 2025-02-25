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Пришел в ТЦК, но его не пустил охранник — в Хмельницкой области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации

20:04, 25 февраля 2025
Военнообязанный получал повестки, но продолжал уклоняться от мобилизации.
Пришел в ТЦК, но его не пустил охранник — в Хмельницкой области суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации
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На Хмельниччине военнообязанный получил две повестки, но категорически отказался от мобилизации. Приговор по делу №680/743/23 вынес Новоушицкий районный суд Хмельницкой области.

В материалах дела указывается, что мужчина получал повестки в мае и июле 2024 года. Однако он не явился в ТЦК.

На суде житель Хмельниччины вину отрицал.

Мужчина объяснил, что в начале полномасштабной войны сам пришел в ТЦК. Однако позже сломал ребро, а затем – палец на руке.

Он утверждал, что у него есть проблемы со здоровьем, и поэтому он не согласен с решением ВЛК.

В мае и июле 2024 года ему снова пытались вручить повестки, но мужчина продолжал уклоняться от мобилизации.

При этом житель Хмельниччины утверждал, что в июле он пришел в ТЦК, но «его туда не пустил охранник».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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